Chefe da ONU 'profundamente preocupado' com denúncias de que Israel usa IA em Gaza

O secretário-geral da ONU disse, nesta sexta-feira (5), que estava "profundamente preocupado" com as denúncias de que Israel usa Inteligência Artificial para identificar alvos em Gaza, e rejeitou a ideia de que "decisões de vida ou morte" sejam delegadas a algoritmos.

"Estou profundamente preocupado com as denúncias de que a campanha de bombardeios do Exército israelense inclui a Inteligência Artificial como ferramenta para identificar alvos, particularmente em áreas residenciais densamente povoadas, o que provoca um alto número de vítimas civis", disse António Guterres à imprensa.

