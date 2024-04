Começa julgamento contra general por genocídio indígena na Guatemala

"Esperamos mais de 40 anos pelo início de um debate [judicial] que busca conhecer os fatos através das provas que serão apresentadas", disse à AFP o advogado Nery Rodenas, diretor do Escritório de Direitos Humanos do Arcebispado da Guatemala.

Serão apresentados mais de 80 laudos periciais de exumações e documentos militares, além do testemunho de cerca de 30 sobreviventes, informou Rodenas, cujo escritório acompanha os sobreviventes e familiares das vítimas. Nenhum deles compareceu à audiência desta sexta.

"Esperamos que o tribunal considere que existem provas suficientes para emitir uma condenação", acrescentou.

Benedicto era chefe do Estado-Maior do Exército e é acusado de planejar e executar dezenas de massacres em aldeias dos municípios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul e San Juan Cotzal, no departamento ocidental de Quiché.

A população maia ixil era acusada por militares de servir como base de apoio para guerrilheiros da esquerda.

Cerca de 1.300 indígenas foram mortos nestes massacres, incluindo crianças e idosos, de acordo com a Associação para a Justiça e Reconciliação, uma ONG que apresentou queixa neste julgamento.