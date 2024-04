Comoção na França por morte de adolescente após espancamento

Um adolescente de 15 anos morreu nesta sexta-feira (5) após um ataque brutal ocorrido na véspera, quando saía da escola, na França, onde o presidente Emmanuel Macron fez um apelo para proteger as escolas da "violência desinibida" entre jovens.

A agressão ocorreu na quinta-feira (4) em Viry-Châtillon, cerca de 20 quilômetros ao sul de Paris, dois dias depois de outro espancamento brutal contra uma adolescente de 14 anos em Montpellier, no sul do país, que conseguiu sair do coma.

As escolas "devem continuar sendo um santuário" face a "uma forma de violência desinibida entre os nossos adolescentes", disse Macron, durante uma visita a uma escola de Paris antes do anúncio da morte.