Denúncia de uso da IA por Israel em Gaza preocupa chefe da ONU

Dois veículos de comunicação de Israel acusaram o país de usar a inteligência artificial (IA) para identificar e atacar alvos na Faixa de Gaza, deixando um grande número de vítimas civis, o que levou nesta sexta-feira (5) o secretário-geral da ONU a manifestar preocupação.

"Estou profundamente preocupado com as denúncias de que a campanha de bombardeios do Exército israelense inclui a inteligência artificial como ferramenta para identificar alvos, particularmente em áreas residenciais densamente povoadas, o que provoca um alto número de vítimas civis", disse António Guterres. "Nenhuma parte das decisões de vida ou morte que afetam famílias inteiras deve ser delegada ao cálculo frio dos algoritmos."

A investigação, publicada pela +972 Magazine e Local Call e noticiada por veículos de comunicação americanos nesta semana, descreve a existência de um programa do Exército israelense denominado "Lavender" que usa inteligência artificial para identificar alvos em Gaza, com uma certa margem de erro.