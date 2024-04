Equador tacha de 'ilegal' asilo concedido pelo México a ex-vice-presidente

Essa decisão tensionou as relações bilaterais, após a decisão de Quito de quinta-feira de expulsar a embaixadora mexicana Raquel Serur ao declará-la "persona non grata" por comentários do presidente Andrés Manuel López Obrador sobre a violência política no Equador.

"Consequentemente, o Equador reitera que não concederá salvo-conduto algum [para que Glas saia do país], já que não procede", expressou a chancelaria.

Quito alega que, segundo as convenções internacionais, "não é lícito conceder asilo a pessoas condenadas ou processadas por crimes comuns e por tribunais ordinários competentes".

Quanto à expulsão de Serur, a pasta indicou que o Equador "oferece todas as garantias" à diplomata "até sua saída do país", bem como "proteção" ao pessoal da embaixada mexicana.

A chanceler equatoriana, Gabriela Sommerfeld, disse hoje à rádio local FM Mundo que Serur "deve deixar o país em 72 horas" que estão contando desde as 17h locais (19h em Brasília) de quinta-feira e que "não há ruptura [de relações] entre os dois Estados".

