Hezbollah cosidera 'inevitável' resposta do Irã a bombardeio de consulado na Síria

Segundo Nasrallah, o ataque ao consulado é "um ponto de inflexão" na guerra de quase seis meses entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O conflito começou depois do ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro, no qual morreram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

A resposta de Israel, que lançou uma ofensiva em Gaza, causou 33.091 mortes até agora, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Nasrallah afirmou que o Hezbollah, um aliado do Hamas que vem trocando fogo diariamente com Israel desde o início da guerra em Gaza, ainda não utilizou seus "principais" armamentos na batalha.

O Hezbollah "não teme a guerra e está totalmente preparado para qualquer guerra", afirmou o dirigente durante um discurso por ocasião do Dia de Al Quds (Jerusalém em árabe), comemorado todos os anos na última sexta-feira do mês sagrado do ramadã em solidariedade aos palestinos e contra Israel.

