Independentista catalão deixa a Bélgica e muda-se para a França

O independentista catalão Carles Puigdemont deixou a Bélgica após quase sete anos para se instalar no sul da França às vésperas da campanha para as eleições regionais de maio, nas quais é candidato, e de um eventual retorno à Espanha quando for aprovada a lei de anistia, informaram fontes de seu partido.

Puigdemont, que se instalou na Bélgica para evitar a Justiça espanhola após liderar uma tentativa fracassada de secessão em 2017, mudou-se para Vallespir ? no sul da França, muito perto da fronteira com a Espanha ?, informaram fontes de seu partido, Juntos pela Catalunha, sob anonimato.

A intenção do separatista, ainda procurado pela Justiça espanhola e com risco de prisão caso retorne, é realizar campanha nesta região muito próxima da Catalunha, e que este seja um passo anterior ao seu retorno à Espanha, acrescentaram estas fontes.