'Influenciadores' virtuais mais reais que os humanos: a nova aposta da IA

Apesar de facilitarem o trabalho dos 'influenciadores', essas ferramentas também podem tirá-lo, já que "qualquer pessoa pode ser 'influenciadora' por meio do próprio celular. A longo prazo, será a inteligência artificial, disponível 24 horas por dia, muito mais barata" que dominará a atividade, indicou Sterlings.

Esse mercado, com crescimento pleno, poderia chegar a US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) até 2032, de acordo com dados da Allied Market Research.

Ainda assim, a agência The Clueless informa não ter intenção de tirar o lugar dos 'influenciadores' de carne e osso.

"Acreditamos que os modelos reais não vão se tornar obsoletos ou ser substituídos por modelos gerados por IA como Aitana. Do nosso ponto de vista, eles podem coexistir, assim como qualquer outra concorrência na indústria", afirma Sofia Novales.

"Muitas vezes o comparamos com a transição de ir para as copiadoras para ter impressoras em casa: a nova tecnologia não eliminou as copiadoras, simplesmente acrescentou outra opção", defendeu Novales.

