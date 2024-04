Mercado de trabalho aquece em março e taxa de desemprego reduz nos EUA

O mercado de trabalho aqueceu nos Estados Unidos além do esperado para o mês passado, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira(5), o que mantém a pressão sobre o Federal Reserve (Fed, Banco Central) que avalia quando começar os cortes das taxas de juros.

A maior economia do mundo somou 303.000 postos de trabalho em março, um forte aumento em relação ao mês anterior, anunciou o Departamento de Trabalho. Este número superou as expectativas do mercado de um aumento de 200.000, segundo a Briefing.com.

A taxa de desemprego caiu para 3,8%, em linha com as expectativas.