Meta pede a juiz que encerre processo por práticas anticompetitivas

"A FTC analisou as duas operações há vários anos e as autorizou. A decisão de reabrir esses casos equivale a dizer que nenhuma aquisição será jamais definitiva", defendeu o grupo em comunicado.

A Meta também apontou que a definição do mercado das redes sociais não considera o TikTok e o YouTube, "deixando de lado certas características que são particularmente populares entre os usuários do Facebook e do Instagram".

O cerne das demandas da FTC é que a Meta alcançou um "poder de monopólio" ao ter em suas mãos essas plataformas potencialmente concorrentes.

Em junho de 2021, um juiz rejeitou a reivindicação. Mas a FTC abriu um novo processo modificado em agosto de 2021, que a Meta, dessa vez, não conseguiu fechar.

A FTC tem até 30 de maio para apresentar sua resposta ao juiz. Ainda não foi anunciada nenhuma data de audiência.

Se a FTC ganhar este caso e o desmantelamento da Meta for imposto, as consequências poderiam ser significativas no mercado das redes sociais.