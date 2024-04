México concede asilo a ex-vice do Equador em plena crise diplomática

O México concedeu, nesta sexta-feira (5), asilo político ao ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, uma decisão que tensiona ainda mais as relações após a expulsão da embaixadora mexicana em Quito por comentários do presidente Andrés Manuel López Obrador.

Glas está refugiado na embaixada do México no Equador desde 17 de dezembro para evitar um mandado de prisão por suspeita de corrupção, mas, para sair do país, precisa de um salvo-conduto que o presidente equatoriano Daniel Noboa se recusa a fornecer.

O anúncio da concessão de asilo acontece um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país. Serur será retirada em um avião militar mexicano e uma delegação ficará responsável pela embaixada.