Nova greve de maquinistas no Reino Unido para pedir aumentos salariais

Várias linhas ferroviárias do Reino Unido foram interrompidas nesta sexta-feira (5) por uma greve de maquinistas que pedem aumentos salariais, uma paralisação que no sábado e na segunda afetará as comunicações com aeroportos internacionais.

Os afiliados ao sindicato Aslef, que trabalham para cinco companhias ferroviárias como a CrossCountry e Avanti West Coast, formaram piquetes de greve do lado de fora das estações nesta sexta, no âmbito de uma mobilização que se estenderá por três dias.

No sábado, será a vez dos maquinistas que trabalham em outras seis companhias, incluindo a que se encarrega das linhas que chegam ao aeroporto londrino de Heathrow.