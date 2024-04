O que diz o Exército israelense sobre a morte de sete voluntários em Gaza

Foi então que, de acordo com o exército, um homem armado subiu em um dos caminhões e "começou a atirar", levantando temores de que "o comboio tivesse sido interceptado pelo Hamas". O comboio continuou seu caminho e parou no "Hangar A", onde "o homem armado desceu", de acordo com o Exército.

O Exército mostrou aos repórteres imagens do vídeo do drone, em que um homem parece estar disparando um rifle automático de cima do caminhão.

Na época, o comando militar tentou entrar em contato com a ONG, disse o general aposentado Yoav Har-Even, que está liderando a investigação interna sobre o incidente. Mas o oficial de segurança da WCK na Europa não conseguiu entrar em contato com a equipe no local, acrescentou.

- 22h46: "Agentes do Hamas" -

Quando o comboio e os carros da organização chegaram ao "Hangar A", o drone da força aérea capturou "entre 15 e 20 indivíduos do lado de fora do hangar. Pelo menos dois ou quatro deles foram identificados como [pessoas] armadas", disse Har-Even.

"Entre 22h47 e 22h55, um dos oficiais israelenses [que viu as imagens na base] concluiu que eram agentes do Hamas."