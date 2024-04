OMS distribuirá testes de cólera a 14 países para frear propagação da doença

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e entidades associadas iniciaram, nesta sexta-feira (5), uma campanha de distribuição de 1,2 milhão de testes de diagnóstico de cólera em 14 países, para conter a recuperação recente dessa enfermidade.

O Malauí recebeu o primeiro envio de kits de testes e, nas próximas semanas, estes chegarão a "países gravemente afetados por epidemias de cólera, como Etiópia, Somália, Síria e Zâmbia", detalhou a OMS em um comunicado.

A organização internacional desenvolve esse programa junto com a Aliança para as Vacinas (Gavi), que o financia e coordena, e do Fundo da ONU para a Infância (Unicef), responsável pelo abastecimento dos testes.