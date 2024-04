ONGs advertem que é quase impossível trabalhar em Gaza

Esta ONG apresentou um estudo que mostra que os habitantes do norte da Faixa de Gaza vivem com menos de 245 calorias por dia, o que é "menos que uma lata de feijão".

O território "deveria ser uma zona de ação contra a fome. E, em vez disso, é uma zona livre para disparos", denunciou Paulo.

Karyn Beattie, da ONG Save the Children, destacou que "não é possível chegar (à população necessitada) sem um cessar-fogo". O responsável pela organização Médicos do Mundo no Oriente Médio, Louis Bichet, exigiu "condições de trabalho adaptadas e segurança" para as ONG.

O escritório da organização na Cidade de Gaza foi parcialmente destruído, embora a sua posição fosse "bem conhecida do exército israelense", denunciou.

"Isto levanta sérias dúvidas sobre a confiança que podemos ter na compreensão e respeito do Estado de Israel pelo direito humanitário internacional", afirmou.

fg-cho/bfi/anr/dbh/cjc/jc/aa