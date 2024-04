Paz parece mais distante que nunca nos seis meses de guerra entre Israel e Hamas

"Talvez daqui a muitos anos a paz seja possível, mas agora não", disse ele ao lado de casas incendiadas.

Perto dali, ouve-se um bombardeio israelense.

A guerra mais sangrenta já registrada em Gaza teve início com o ataque do Hamas em 7 de outubro, que resultou na morte de ao menos 1.160 israelenses e estrangeiros, a maioria civis, segundo um balanço da AFP feito com base em dados oficiais de Israel.

Em retaliação, o Exército israelense lançou uma ofensiva que matou mais de 33.000 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território.

"(Nosso sofrimento) Só aumentou após o 7 de outubro, após 33.000 mártires e depois da destruição e do cerco" a Gaza, disse a palestina Fidaa Musabih, de 27 anos. Sua casa no norte do território foi destruída em um ataque aéreo.

Agora, ela divide uma casa com 27 familiares em Rafah, no sul do território, onde vive com medo da planejada ofensiva israelense contra a cidade, onde vivem amontoadas 1,5 milhão de pessoas, a maioria deslocada pelo conflito.