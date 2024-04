Presidente do Peru depõe diante de promotores por escandâlo 'Rolexgate'

Também sobre "a posse de uma pulseira Cartier de US$ 56 mil [R$ 283 mil] e joias que teria usado em cerimônias que superam os US$ 500 mil [R$ 2,5 milhões]", como anunciou o procurador-geral Villena.

As investigações pelo "suposto crime de enriquecimento ilícito e por omissão de declaração em documentos" começaram em 18 de março, após uma denúncia jornalística do veículo digital La Encerrona.

A informação revelou que Boluarte usou vários relógios Rolex em atividades oficiais desde que assumiu como vice-presidente do governo do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo e ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social em 2021.

Após essa publicação, a atual presidente afirmou que se trata de um relógio "de antanho" produto de seu "esforço".

Com Boluarte, são seis os presidentes envolvidos em denúncias de corrupção desde o início do século XXI. Desde 2016, o Peru teve seis presidentes.

- 'Mãos limpas' -

"Eu entrei no Palácio de Governo com as mãos limpas e sairei com as mãos limpas, como prometi ao povo peruano", declarou Boluarte, de 61 anos, na semana passada.