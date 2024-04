Presidente do Peru depõe por escândalo Rolexgate

Não se sabe se a presidente irá à sede do Ministério Público, já que pode receber os promotores em seu gabinete, segundo uma prerrogativa que ampara os presidentes.

O governo tem esperança de que o caso seja esclarecido com a versão contada por Boluarte para acabar com um escândalo que já provocou dois pedidos de impeachment da oposição parlamentar de esquerda, embora eles tenham sido rejeitados pela maioria de direita do Congresso na quinta-feira.

"Eu presumo que, depois dessa explicação, o Ministério Público vai encerrar essa investigação", disse o chefe do gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, na quinta-feira.

Segundo Adrianzén, a mandatária "saberá explicar o que aconteceu, como as coisas ocorreram".

ljc/cm/nn/dd/aa

© Agence France-Presse