Refinaria de Curaçao reabre com foco no petróleo venezuelano

Embora tenha as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, a Venezuela produz cerca de 800 mil barris por dia (bpd), um quarto dos 3 milhões de bpd de mais de uma década atrás.

"São problemas realmente sérios para nós", acrescentou Newton. "Todo mundo olha para os Estados Unidos: eles vão voltar a impor as sanções?".

As eleições presidenciais venezuelanas estão no centro da decisão: Washington ameaça aplicar novamente sanções devido à inabilitação de candidatos da oposição para as eleições de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro busca um terceiro mandato de seis anos.

Em 18 de abril, expiram as licenças do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para negociar petróleo venezuelano. Mas especialistas consideram improvável que o governo de Joe Biden reverta a flexibilização das sanções, em um momento de crise energética pela guerra na Ucrânia.

O retorno das operações da refinaria é "estratégico em nível regional", segundo Newton, que busca retomar o papel da RdK como porto de trânsito de petróleo e combustíveis no Caribe para os mercados internacionais.

O diretor destaca a paralisação de outras refinarias caribenhas e as limitações do sistema de refino venezuelano, que pode processar 1,3 milhão de barris por dia, mas opera a uma fração de sua capacidade devido ao colapso da indústria petrolífera por falta de investimento e má administração, com grandes escândalos de corrupção nos últimos anos.