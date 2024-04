Sob pressão dos EUA, Israel promete aumentar a ajuda humanitária a Gaza

Após a tragédia, a WCK anunciou que suspenderia as suas operações em Gaza. A organização espanhola Open Arms, que colaborou com ela no primeiro envio de um navio com ajuda humanitária este mês, fez o mesmo.

Várias ONGs internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Save the Children International, alertaram que é quase impossível para eles trabalharem no território palestino.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta sexta-feira para discutir a situação dos trabalhadores humanitários e o risco de fome em Gaza.

Devido às dificuldades de entrega da ajuda por via terrestre, muitos países realizam entregas de alimentos por via aérea, mas a ONU insiste que estes métodos não devem substituir o acesso por via terrestre.

