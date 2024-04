Terremoto de magnitude 4,7 perto de Nova York

Um terremoto incomum de magnitude 4,7 afetou os arredores de Nova York nesta sexta-feira (5), informou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), e a cidade tremeu por alguns segundos em vários lugares.

O terremoto ocorreu "às 14h23 GMT (10h23 no horário local e 11h23 no horário de Brasília), 7 quilômetros a nordeste da estação Whitehouse, Nova Jersey", o estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do rio Hudson.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 5 quilômetros, segundo o USGS.