Dinamarca desmantela pontos de venda de cannabis em bairro 'hippie' de Copenhague

Neste território de 34 hectares, a venda e o consumo de cannabis são proibidos, mas tolerados, o que incentiva o tráfico de drogas e o surgimento de facções criminosas.

"Há cinco ou dez anos, os traficantes eram principalmente locais, mas agora as facções controlam o mercado de drogas", diz Hansen.

Em agosto de 2023, os moradores bloquearam o acesso de não residentes à área, visitada por mais de meio milhão de turistas todos os anos, "na esperança de libertar Christiania da tirania dos facções", contou a prefeita.

Em 2023, a polícia, que não fornece números sobre as quantidades de droga apreendidas, deteve cerca de 900 pessoas associadas ao tráfico de drogas no bairro.

Com este "novo capítulo, pretendem limpar a rua e torná-la bonita. Vamos pintar e reconstruir os edifícios. Queremos estar ligados à arte, à cultura, ao teatro, como antes. Um local muito agradável onde as pessoas vêm e relaxam", afirma Mader.

Com o esperado fim do tráfico de drogas, a comunidade quer apostar no retorno da imagem idílica da cidade e em sua vitalidade artística.