Dividida sobre apoio à Ucrânia, Eslováquia escolhe presidente

Os eslovacos elegem neste sábado (6) o seu próximo chefe de Estado, no segundo turno de uma acirrada eleição presidencial marcada pelas divisões sobre a continuidade do apoio à vizinha Ucrânia.

Os dois candidatos finalistas são o ex-ministro das Relações Exteriores Ivan Korcok, pró-ocidental, e Peter Pellegrini, presidente do Parlamento e aliado do governo de Bratislava, que após sua chegada ao poder em outubro cortou a ajuda militar à Ucrânia, com a qual a Eslováquia compartilha uma pequena fronteira.

A eleição anuncia-se muito apertada, já que as pesquisas do instituto Focus dão 51% de intenção de voto a Pellegrini, de 48 anos, e 49% a Korcok, de 60 anos.