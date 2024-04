Exemplar de 'Bonequinha de Luxo' coberto de diamantes é vendido por R$ 7,5 milhões

Uma edição do livro "Bonequinha de Luxo" coberto com mil diamantes está à venda em Nova York por US$ 1,5 milhão (7,5 milhões de reais) para marcar o centenário de nascimento de seu autor, Truman Capote.

A cópia está exposta na Feira Internacional do Livro Antigo de Nova York, no coração de Manhattan.

"As ruas de Londres são pavimentadas de ouro, as de Nova York são pavimentadas de platina e diamantes", disse à AFP Kate Holland, artista britânica que encadernou em couro o único exemplar autografado por Capote e coberto com 1.035 diamantes e uma safira de seu famoso romance "Bonequinha de Luxo" (1958).