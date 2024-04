O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo grupo islamista Hamas, anunciou neste sábado (6) que 33.137 pessoas morreram no território palestino desde o início da guerra com Israel em 7 de outubro.

Nas últimas 24 horas, 46 pessoas morreram, segundo um comunicado do ministério, informando também um total de 75.815 feridos no conflito, que completa seis meses no domingo.

