J.K. Rowling, escritora de sucesso mundial e feminista controversa

Depois de estudar francês, ela se torna tradutora na Anistia Internacional em Londres. Em uma viagem de trem de Manchester a Londres, ela imagina a história de Harry Potter, um garoto de 11 anos que descobre que tem poderes mágicos e vai estudar em uma escola de bruxos.

Os sentimentos de seu herói órfão ressoam com os da morte prematura de sua própria mãe, quando a escritora tinha apenas 25 anos.

Rowling vai ensinar inglês em Portugal, onde se casa e tem uma filha. Ela escreve as aventuras de Harry Potter todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, e continua após retornar ao Reino Unido em 1995 para se instalar na Escócia com sua filha após seu divórcio.

Ela viveu de benefícios sociais e levou mais de um ano para encontrar uma editora, a Bloomsbury, que quisesse publicar o primeiro volume da saga. Ao longo dos anos, seus livros se tornaram um fenômeno, com mais de 600 milhões de exemplares vendidos e traduzidos para mais de 80 idiomas.

Os oito filmes baseados em sua obra geraram cerca de US$ 9 bilhões (R$ 45 bilhões) em bilheteria, tornando Rowling uma mulher bilionária.

