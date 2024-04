Milan vence 5ª seguida no Italiano, mas segue distante da líder Inter

O Milan emendou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Italiano, ao bater o Lecce por 3 a 0 neste sábado (6), pela 31ª rodada, resultado que mantém a equipe na segunda posição na tabela, mas a 11 pontos da líder Inter de Milão, que ainda joga na rodada, contra a Udinese, na segunda-feira.

Com aproveitamento de campeão, faturando 32 pontos dos 39 disputados no segundo turno, o time 'rossonero' paga o preço pelo mau desempenho de novembro e dezembro, mas mantém certa pressão sobre a Inter.

A vitória deste sábado começou a ser construída com um belo chute do americano Christian Pulisic no ângulo (6'). O segundo veio minutos depois, com o francês Olivier Giroud (20'), que marcou seu 13º gol na temporada.