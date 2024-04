Pequim anuncia manobras militares no Mar da China Meridional

Pequim realizará "patrulhas de combate" no disputado Mar da China Meridional no domingo (7), anunciou seu Exército, no mesmo dia em que serão realizadas manobras militares conjuntas das Filipinas, Estados Unidos, Japão e Austrália na área.

"Em 7 de abril, o Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular chinês organiza patrulhas navais e aéreas conjuntas no Mar da China Meridional", afirmaram os militares em comunicado.

Ainda segundo as mesmas fontes, as atividades militares que complexificam "a situação no Mar da China Meridional e criam focos de conflito estão sob controle".