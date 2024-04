Polícia equatoriana invade embaixada mexicana e captura ex-vice-presidente Jorge Glas

Em declarações à Milenio TV, Bárcena declarou ainda que "é claramente perceptível a agressão física que sofreu o nosso chefe da embaixada", que já está "bem", assim como os outros funcionários.

Glas, que já foi preso por corrupção, foi transferido para uma unidade do Ministério Público em Quito. Encontra-se em cumprimento de ordem de prisão no âmbito de uma investigação por suposto crime de apropriação ou uso ilegal de bens do Estado.

A decisão de concessão de asilo prejudicou as relações bilaterais e na quinta-feira Quito já havia decidido expulsar a embaixadora mexicana Raquel Serur, após as declarações de López Obrador sobre a violência política no Equador.

Segundo a Segcom, "toda embaixada tem um único propósito: servir de espaço diplomático com o objetivo de estreitar as relações entre os países".

Acrescentou ainda que "nenhum criminoso pode ser considerado perseguido politicamente. Jorge Glas foi condenado com pena executória e teve mandado de prisão expedido pelas autoridades competentes".

O ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), foragido e condenado a oito anos de prisão por corrupção, escreveu no X que "nem mesmo nas piores ditaduras a embaixada de um país foi violada", responsabilizando o presidente do Equador, Daniel Noboa, "pela segurança e integridade física e psicológica do ex-vice-presidente Jorge Glas".