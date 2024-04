Rússia retira mais de 4.000 pessoas após rompimento de barragem nos Montes Urais

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas de uma área inundada após o rompimento de uma barragem em Oremburgo, ao sul dos Montes Urais, na sexta-feira, anunciaram autoridades regionais neste sábado (6).

"4.208 pessoas, incluindo 1.019 crianças, foram evacuadas", anunciou no Telegram a assessoria de imprensa do governador regional, Denis Pasler, detalhando que pouco mais de 2.500 casas ficaram inundadas nesta região que faz fronteira com o Cazaquistão.

As pessoas retiradas foram levadas para centros de abrigo temporário, informou Pasler em outra mensagem, anunciando ainda ajuda financeira excepcional para os afetados.