Ucrânia luta contra a Rússia para manter controle sobre Chasiv Yar, a 'porta' para o Donbass

Seu companheiro de armas Yegor explicou que os drones são muito precisos, o que os torna mais temíveis do que a artilharia.

"O drone vai continuar voando até te matar ou até cair em cima de você, para te deixar ferido até que outro venha te pegar", contou. "O segundo vem para te liquidar", explicou.

Yegor afirmou que as tropas russas estão usando seus recursos de forma mais racional do que no início da invasão que Moscou lançou contra esta ex-república soviética, em fevereiro de 2022.

Bogdan, um soldado de 21 anos, concorda. "Eles estão aprendendo, aprenderam, não são estúpidos [...] Não é o mesmo exército de 2022", disse.

- 'Sentam-se nas ruínas' -

Mas as forças russas mantêm algumas estratégias antigas, estimam os soldados ao relatar que a destruição que viram em Chasiv Yar os lembra de outras batalhas que deixaram cidades inteiras arrasadas.