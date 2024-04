Aventureiro britânico termina travessia de 16 mil km pela África

Ele tinha iniciado a travessia no dia 22 de abril de 2023 no ponto mais ao sul da África do Sul, no que chamou de "Projeto África".

Cook cruzou 16 países, percorreu 16.250 quilômetros, o equivalente a 385 maratonas, em 351 dias.

O britânico passou por montanhas, bosques, selvas tropicais e desertos, entre os quais o do Saara.

"Não acredito que estou quase terminando", escreveu na rede social X durante a manhã deste domingo.

Várias pessoas o acompanharam em seus últimos quilômetros.

Ele chegou a Cape Angela com uma longa barba, que não aparava há meses, durante toda a sua viagem, que não foi tranquila.