Berrettini bate Carballés e é campeão do ATP 250 de Marraquexe

O tenista italiano Matteo Berrettini, que caiu para a 135ª posição do ranking de simples após uma sucessão de problemas físicos, se sagrou campeão do ATP 250 de Marraquexe neste domingo (7), ao bater na final o espanhol Roberto Carballés (64º), defensor do título.

Berrettini fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 46 minutos.

Vice-campeão de Wimbledon em 2021, o italiano de 27 anos voltou a competir há um mês, depois de superar uma lesão. Ele disputou em Marraquexe sua primeira final desde que foi derrotado no ATP 250 de Nápoles em outubro de 2022 por seu compatriota Lorenzo Musetti.