Brest vence Metz e mantém vice-liderança do Francês; Monaco segue na cola

Na luta pelo título, Brest e Monaco têm, respectivamente, 10 e 11 pontos de desvantagem para o líder Paris Saint-Germain, que no sábado ficou no empate em 1 a 1 com o lanterna Clermont.

O jogo deste domingo foi uma montanha russa de emoções para o Brest. O Metz abriu o placar logo aos seis minutos com Ismael Traoré (6'), mas o empate veio pouco depois com o gol de Brendan Chardonnet (12').

Jogando em casa, o time bretão completou a virada e ampliou a vantagem ainda antes do invervalo marcando com Kamory Doumbia (31') e Steve Mounié (38'). No segundo tempo, Martín Satriano fez o quarto (60').

Mas o Metz, que luta para não cair para a segunda divisão, reagiu na reta final com dois gols de Georges Mikautadze (74' e 80'), que deram emoção aos últimos minutos.

- Monaco segue na cola -

Horas depois, o Monaco entrou em campo já sabendo do resultado do Brest, mas resistiu à pressão e bateu o Rennes por 1 a 0 no estádio Louis II.