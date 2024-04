China e EUA expressam vontade de reforçar diálogo

Em suas reuniões com o vice-primeiro-ministro He, Yellen alertou as empresas chinesas para que não apoiem a guerra da Rússia na Ucrânia, sob o risco de enfrentarem "consequências significativas".

A secretária do Tesouro americano também se reunirá com o prefeito de Pequim, Yin Yong, e com o ministro da Fazenda, Lan Fo'an, no domingo.

Na segunda-feira, ela deve conversar com o ex-vice-premiê Liu He e com o governador do banco central, Pan Gongsheng.

