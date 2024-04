Coalizão pró-europeia da Polônia confirma força política nas eleições locais

A governante coalizão pró-europeia da Polônia saiu vitoriosa nas eleições locais deste domingo (7), consideradas um teste de sua força política após vencer as eleições gerais no ano passado, de acordo com as pesquisas de boca de urna.

No entanto, o partido de direita Lei e Justiça (PiS), que governou por anos antes de perder para a aliança pró-europeia do primeiro-ministro Donald Tusk, foi o mais votado com 33,7%, segundo o instituto Ipsos.

A Coalizão Cívica centrista de Tusk obteve 31,9%, dando-lhe a maioria junto com seus aliados da Terceira Via (democratas-cristãos, 13,5%) e a Esquerda (6,8%).