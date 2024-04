Eclipse solar: um perigo para os olhos

Um simples olhar para um eclipse solar, como o que será visto na segunda-feira (8) em grande parte da América do Norte, pode causar uma perda irreparável da visão, alertam especialistas em saúde ocular.

Dezenas de milhões de pessoas, do México ao Canadá, passando pelos Estados Unidos, serão testemunhas de um raro fenômeno celestial que não se repetirá nessa parte do mundo até 2044: a Lua bloqueará - em alguns lugares completamente - a luz do Sol.

Os seres humanos normalmente não olham diretamente para o Sol devido ao desconforto que isso causa, mas durante os eclipses, alguns "anulam" esse instinto, explicou Aaron Zimmerman, professor de optometria da Universidade Estadual de Ohio, à AFP.