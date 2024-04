Eleições locais na Polônia servirão de termômetro para coalizão pró-europeia no poder

Para a coalizão pró-europeia, "uma vitória reforçaria o sucesso das eleições legislativas" em outubro, disse Anna Materska-Sosnowska, cientista política da Fundação Stefan Batory.

Ela disse que isso "confirmaria a rejeição das tendências antidemocráticas" do governo anterior.

Durante a campanha eleitoral, Tusk enfatizou a reviravolta que o país de 37 milhões de habitantes, um dos 27 Estados-membros da União Europeia, daria se ganhasse.

"Hoje, a Polônia, todos nós, com dificuldade, no calor do momento, estamos no processo de reconstrução do Estado de direito", declarou o chefe de governo.

Em nível nacional, o partido PiS espera manter sua liderança - ainda é o maior partido no Parlamento - o que lhe permitiria reivindicar a vitória e esperar um retorno ao poder.

As seções eleitorais fecharão às 21H00 (16H00 em Brasília) e uma pesquisa de boca de urna será divulgada no final da noite.