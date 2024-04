Filhote de rinoceronte-de-java, ameaçado de extinção, é avistado na Indonésia

Um novo filhote de rinoceronte-de-java foi visto em um parque nacional da Indonésia, dando esperança ao esforço de conservação desta espécie ameaçada de extinção.

O filhote, com idade entre três e cinco meses, foi visto no mês passado por uma das 126 câmeras instaladas no Parque Nacional Ujung Kulon, na ilha de Java.

O mamífero, cujo sexo ainda é desconhecido, foi visto caminhando com sua mãe no parque, o último habitat selvagem remanescente dos rinocerontes-de-java.