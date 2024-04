Israel afirma que está em 'uma nova fase' de preparação para 'guerra' na fronteira com Líbano

Desde o início da guerra de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah têm se envolvido em disputas ao longo da fronteira.

O Hezbollah, aliado do Hamas e ligado ao Irã, ataca posições militares perto da fronteira libanesa e Israel responde com bombardeios que atingem cada vez mais alvos no território libanês, cada vez mais longe da fronteira.

Pelo menos 359 pessoas foram mortas no Líbano, em sua maioria combatentes do Hezbollah, mas também 70 civis, na violência dos últimos seis meses na região, de acordo com um relatório da AFP.

No norte de Israel, 10 soldados e oito civis foram mortos, de acordo com o Exército israelense.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse neste domingo que o Exército havia "concluído seus preparativos para responder a qualquer cenário que possa ocorrer em relação ao Irã".

O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, disse na sexta-feira que considera "inevitável" que o Irã reaja depois que o bombardeio de seu consulado na Síria, na segunda-feira, que foi atribuído a Israel, matou sete guardas revolucionários, dois deles generais.