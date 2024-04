Juventus bate Fiorentina e encerra série de 4 jogos sem vitória no Italiano

O Monza abriu o placar aos nove minutos com Milan Duric e os napolitanos viraram rapidamente no início do segundo tempo com Victor Osimhen (55'), Matteo Politano (57') e Piotr Zielinski (61').

Os donos da casa responderam em seguida marcando com Andrea Colpani (62'), mas Giacomo Raspadori sacramentou a vitória do Napoli (68').

"Todos temos que dar algo mais de nós mesmos, porque ainda temos sete jogos pela frente e podemos conseguir muitos pontos", afirmou Politano.

Com esta vitória o Napoli sobe para a sétima posição com 48 pontos, dois atrás da Atalanta (6ª), que ocupa o posto que dá vaga na próxima Liga Conferência.

A 31ª rodada do Campeonato Italiano termina nesta segunda-feira, com a líder Inter de Milão visitando a Udinese.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano e classificação: