Liverpool empata com United em Old Trafford e cede liderança ao Arsenal

Mas o United reagiu e aproveitou os erros defensivos dos visitantes através do português Bruno Fernandes (50') e de sua nova joia, Kobbie Mainoo, de 18 anos, que acertou um belo chute colocado para virar a partida (67').

"É incrível marcar meu primeiro gol em Old Trafford e em um jogo tão especial, mas não levamos os três pontos, que é o principal, então estou decepcionado, para ser honesto", disse Mainoo em entrevista pós-jogo.

Na reta final, o egípcio Mohamed Salah marcou de pênalti (84') e garantiu o empate para o Liverpool, que ainda pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na falta de pontaria (28 finalizações contra nove do United).

Os 'Reds' saem de Old Trafford com uma nova decepção, três semanas depois da eliminação na Copa da Inglaterra, no mesmo estádio, sofrendo dois gols na prorrogação (4 a 3).

"Sei o que as pessoas vão ver: dois pontos perdidos. Mas temos um ponto a mais do que antes do jogo, fora de casa e contra o United", ressaltou o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

O Manchester United, sexto colocado, segue longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time do técnico Erik ten Hag está a 11 pontos do Aston Villa (4º), e a oito do Tottenham (5º).