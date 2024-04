Míssil cai perto de navio no litoral do Iêmen

Um míssil caiu no mar perto de um navio em frente à cidade portuária de Áden, no Iêmen, informaram as agências de segurança marítima neste domingo (7).

Foi o segundo ataque desse tipo em menos de 24 horas, de acordo com a mesma fonte.

Embora não tenha sido imediatamente reivindicado, o ataque ocorreu no momento em que os rebeldes iemenitas, ligados ao Irã, intensificaram os ataques com mísseis e drones no Mar Vermelho e no Golfo de Áden contra navios que consideram ligados a Israel, em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, palco de um conflito entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.