Pelo menos 17 morrem em confrontos no sul da Síria após explosão mortal, diz ONG

De acordo com o OSDH, um homem identificado como Ahmad al-Labbad, que "lidera um grupo armado", foi acusado por um grupo rival de plantar um dispositivo explosivo na província de Sanamayn, que matou oito crianças no sábado.

Al-Labbad, que costumava trabalhar para o Estado, negou essas acusações, informou a organização sediada no Reino Unido.

O grupo rival, liderado por um indivíduo que costumava "pertencer ao grupo do Estado Islâmico (EI) e agora trabalha para os serviços de inteligência militar" do governo de Damasco, invadiu parte de Sanamayn neste domingo, provocando confrontos com o grupo de al-Labbad, segundo a OSDH.

Os combates deixaram 17 pessoas mortas, disse a mesma fonte, que tem uma extensa rede de informantes no local.

A agência de notícias estatal Sana, citando uma fonte policial, fez um relato diferente da explosão no sábado, com sete crianças mortas.

A guerra da Síria, que começou em 2011, deixou mais de 507.000 pessoas mortas, milhões de deslocados e a infraestrutura devastada.