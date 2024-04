Primeiro debate presidencial no México será marcado por crise diplomática com Equador e violência política

- Ruptura com o Equador -

A batida policial sem precedentes na embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas levou a oposição a cerrar fileiras com o governo de Andrés Manuel López Obrador.

O presidente esquerdista declarou o rompimento das relações devido ao que chamou de "violação flagrante do direito internacional".

Gálvez foi a primeira a se juntar à condenação. "A sede diplomática de qualquer nação estrangeira é inviolável", escreveu ela no X.

Ela foi seguida por Álvarez Máynez, que denunciou um "ataque à soberania mexicana", enquanto Sheinbaum se referiu a uma "afronta à diplomacia e ao direito internacional".

A escalada com o Equador foi marcada por comentários do presidente mexicano, que na quarta-feira traçou um paralelo entre a violência que marcou a campanha presidencial de 2023 no Equador, com o assassinato do candidato Fernando Villavicencio, e a violência na campanha do México.