Saída de tropas do sul de Gaza é período de 'descanso' para militares, diz Casa Branca

A retirada parcial das tropas israelenses do sul da Faixa de Gaza é provavelmente para que seu efetivo possa "descansar e se recondicionar", em vez de uma movimentação para uma nova operação, declarou a Casa Branca neste domingo (7).

"Eles estão no terreno há quatro meses, o que percebemos é que estão cansados, precisam se recondicionar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, no programa "This Week" da rede ABC, embora tenha ressaltado que é "difícil saber exatamente o que isso indica agora".