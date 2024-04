Morreu no sábado (6), aos 91 anos, o cartunista e escritor Ziraldo, criador do personagem 'Menino Maluquinho' e de outras obras infantis que fizeram grande sucesso. O desenhista será velado na manhã de domingo (7) na Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, e sepultado durante a tarde no cemitério São João Batista.

© Agence France-Presse