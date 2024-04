Alcaraz faz treino leve antes de estrear em Monte Carlo

Alcaraz, de 20 anos, não parecia ter problemas com o backhand, mas teve dificuldades com a direita e nas poucas vezes em que bateu na bola com o seu golpe se limitou a executá-lo "cortado", sem força.

O espanhol encerrou o treino às 13h25 (10h25), dando uma olhada em uma quadra adjacente onde o sérvio Novak Djokovic treinava ao mesmo tempo.

Sem precisar disputar a primeira rodada do torneio de Monte Carlo, primeira grande competição da temporada no saibro, Alcaraz enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime (N.36) na terça ou na quarta-feira.

Alcaraz, vencedor de dois títulos de Grand Slam (US Open-2022 e Wimbledon-2023), nunca venceu uma partida em Monte Carlo. Em sua primeira participação, em 2022, chegou muito cansado após o título em Miami, e acabou sendo eliminado logo no primeiro jogo. No ano passado ele desistiu de disputar o torneio devido a lesões.

ig/cyj/mcd/mb/aam/fp

© Agence France-Presse