Alec Baldwin 'comprometeu' segurança no set de 'Rust', afirma promotora

O ator americano Alec Baldwin, acusado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de "Rust", teria comprometido a segurança no set por seu comportamento descontrolado, afirmou a promotora do caso em documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (8).

Baldwin, de 66 anos, irá a julgamento em julho por homicídio culposo, como consequência da morte de Hutchins, baleada em outubro de 2021, enquanto ensaiavam uma cena desse faroeste no rancho Bonanza Creek.

O protagonista e coprodutor do filme teria pressionado a armeira Hannah Gutierrez e a equipe a "trabalharem mais rápido" na locação no Novo México, disse a promotora Kari Morrissey em um detalhado relatório das investigações e procedimentos judiciais.