Arábia Saudita diz que celebração do fim do ramadã começará na quarta-feira

A Arábia Saudita, que abriga os locais mais sagrados do islã, anunciou nesta segunda-feira (8) que a celebração do Eid al Fitr, que marca o fim do ramadã, começará na quarta-feira (10).

"A Suprema Corte declarou amanhã o último dia do #ramadã e quarta-feira o primeiro dia do #Aid al Fitr", observou a agência de notícias saudita em sua conta na rede X.

A data do Aid al Fitr é determinada segundo a observação da lua crescente, de acordo com o calendário lunar muçulmano.